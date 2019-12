Arbeitsagentur Mönchengladbach : Anlaufstelle für Jobsuche in den Niederlanden

(v.l.): Martijn Spaargaren (Euregio), Franz-Josef Schmitz (Jobcenter Viersen), Don Thijssen (UWV Limburg), Bettina Rademacher-Bensing (Arbeitsagentur Krefeld), Alexander Vervoort (Venlo) und Angela Schoofs (Arbeitsagentur MG). Foto: Arbeitsagentur

Mönchengladbach Die Arbeitsagentur Mönchengladbach beteiligt sich an einer neuen Kooperation mit Partnern in Krefeld, Viersen und den Niederlanden. Ein neuer Servicepunkt mit einer grenzüberschreitenden Arbeitsvermittlung wird in Venlo eingerichtet.

Arbeitslose und Beschäftigte auf Jobsuche aus Mönchengladbach sollen die Chancen auf dem niederländischen Arbeitsmarkt künftig besser wahrnehmen können. Dazu hat die Arbeitsagentur Mönchengladbach eine Kooperationsvereinbarung unter anderem mit der niederländischen Arbeitsverwaltung UWV Noord- en Midden-Limburg abgeschlossen. Beteiligt an der Kooperation sind außerdem das Jobcenter Viersen, die Agentur für Arbeit Krefeld, die Euregio Rhein-Maas-Noord und die Arbeitsmarktregion Venlo, wie die Partner jetzt mitteilten. Konkret bedeutet dies, dass im kommenden Jahr eine grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung eingerichtet wird. Die Arbeit dort wird ab Januar 2020 aufgenommen. Das Büro wird sich im Erdgeschoss des Gebäudes der Arbeitsverwaltung UWV in Venlo befinden (Prinsessesingel 10, 5911 HS Venlo).

Der hiesige Arbeitsmarkt endet nicht an der Grenze zu den Niederlanden, das ist für Angela Schoofs, Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Mönchengladbach, wichtig: „Gerade in einer Grenzregion wie der unseren ist der Ausgleich auch auf dem Arbeitsmarkt ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor, von dem beide Länder profitieren. Die enge Zusammenarbeit mit der niederländischen Arbeitsverwaltung und unser Serviceangebot für Grenzpendler stärken diese Entwicklung. Wir bringen konkret Arbeitgeber und Arbeitnehmer dies- und jenseits der Grenzen zusammen. Unser bestehendes Angebot in Mönchengladbach mit dem „Grenzinfopunkt“ ist ein wunderbarer Brückenschlag zum neuen grenzüberschreitenden Service.“ Sowohl auf dem niederländische als auch auf dem deutschen Arbeitsmarkt gibt es eine hohe Arbeitskräftenachfrage, insbesondere für Facharbeiter. Deshalb sollen die Vermittlungsbemühungen auf beiden Seiten der Grenze intensiviert werden.

Es gibt viele Gründe, die das Arbeiten in den Niederlanden für Bewohner in Deutschland attraktiv machen. Der erste, im wahrsten Wortsinn „erfahrbare“ Vorteil für Pendler aus der Region, sind die vergleichsweise kurzen Fahrzeiten. Löhne und Gehälter liegen gleichauf, wobei Deutsche in den Niederlanden von der geringeren Abgabenlast profitieren. Im Klartext heißt das: Es gibt mehr Netto vom Brutto. Eine große Chance für viele Arbeitsuchende ist die Tatsache, dass in den Niederlanden sogenannten „Softskills“ mehr Bedeutung beigemessen wird als tadellosen Biographien, Zeugnissen oder Diplomen. Hier kann man mit Persönlichkeit und Motivation punkten, so die Arbeitsagentur.

