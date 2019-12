Studie zur Verlängerung bis Viersen ist fertig : Nächstes Kapitel in Sachen Regiobahn

Mit dem Zug könnte man von Neersen und Schiefbahn künftig auch zu Ikea in Kaarst fahren, wenn die Regiobahn verlängert würde. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Willich Der Endbericht zur vom Kreis Viersen in Auftrag gegebenen Studie zur Verlängerung der Regiobahn von Kaarst über Schiefbahn und Neersen bis Viersen ist fertig. Nach wie vor ist nun Mönchengladbach am Zug.

Ist er nur ein weiterer Schritt auf dem endlos erscheinenden Weg hin zur Verlängerung der Regiobahn von Kaarst über Schiefbahn und Neersen bis Viersen – der Endbericht zur Studie zu den verkehrlichen und volkswirtschaftlichen Vorteilen? Im Kreis Viersen sind inzwischen alle neun Städte und Gemeinden ganz heiß auf die Strecke, die eine wesentlich schnellere Bahnverbindung nach Düsseldorf bedeuten würde. Bisher war die Stadt Mönchengladbach der Haupt-Verhinderer. Ob das nun daran liegt, dass man dort immer noch beleidigt ist, weil sich die Stadt Willich einst gegen den Ausbau des Gladbacher Flughafens aussprach oder weil Anwohner der Neuwerker Donk, durch die die Regiobahn-Trasse führen würde, Lärm fürchten, sei dahingestellt.

Die vom Kreis Viersen bei der Firma Planersocietät aus Dortmund in Auftrag gegebene Studie ist jedenfalls auch ein Versuch, Mönchengladbach mit starken Argumenten umzustimmen. Zudem dürfte auch der Mönchengladbacher Stadtrat nach der Kommunalwahl im September 2020 anders besetzt sein – und die meisten der „Beleidigten“ werden dann nicht mehr dabei sein, hoffen manche in Willich.

Info Die Regiobahn wurde 1992 gegründet UnternehmenDie Regiobahn wurde 1992 gegründet. Gesellschafter sind die Stadt Düsseldorf, die Stadt Kaarst, der Kreis Mettmann, der Rhein-Kreis Neuss sowie die Stadtwerke Neuss und Wuppertal. Die Regiobahn hat die Bahnstrecken zwischen Kaarst und Neuss sowie Düsseldorf-Gerresheim und Dornap-Hahnenfurth (Wuppertal) von der Deutschen Bahn übernommen. FahrgästeMit der Erweiterung des 60-Minutentakts auf einen 20- bis 30-Minutentakt im Jahr 2000 ist auch die Nachfrage deutlich auf 12.000 Fahrgäste pro Tag gestiegen. Bis zum Jahr 2011 wurde ein Aufkommen von ca. 23.000 Fahrgästen pro Tag erreicht. Dies ent-spricht rund 7,1 Mio. Fahrgästen pro Jahr.

Hoffnung besteht auch deshalb, weil sich das Verhältnis zum Öffentlichen Nahverkehr im Zuge der Klimadiskussion geändert hat. „Die Frage nach dem Ob stellt sich vor dem Hintergrund der Umwelt- und Verkehrssituation gar nicht mehr, es ist nur noch eine Frage des Wann“, sagt Willichs Technischer Beigeordneter Gregor Nachtwey. Er glaube, dass man zusammen mit Mönchengladbach zu einer Lösung kommen kann. Für ihn werden solche Projekte allerdings vermehrt „politsche Aufgabe für höhere Ebenen sein“. Kürzlich traf sich der Bundestagsabgeordneter Uwe Schummer (CDU), der in Neersen wohnt, mit Bahnvorstand Ronald Pofalla und Werner J. Lübberink, Konzernbevollmächtiger der Deutschen Bahn für Nordrhein-Westfalen. Lübberink will jetzt prüfen, wie die Deutsche Bahn die Verlängerung der Regiobahn unterstützen kann.

Schon vor einigen Monaten, als erste Zwischenergebnisse der Studie vorgestellt wurden, signalisierte auch Mönchengladbachs Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (CDU) Gesprächsbereitschaft: „Wenn man uns die Studie zur Verfügung stellt, werden wir diese sehr gerne prüfen. Ich werde mich, wie auch in den vergangen Jahren, weiteren Gesprächen und einer kooperativen regionalen Entwicklung, die alle Belange berücksichtigt, nicht verschließen.“

Der Mönchengladbacher SPD-Fraktionschef und Oberbürgermeisterkandidat Felix Heinrichs wies auf einen finanziellen Aspekt hin: Dass der Kreis Viersen sage, Mönchengladbach müsse sich nicht an den Ausbaukosten der Strecke beteiligen, berühre nur einen Teil der finanziellen Frage. Denn sollte sich die Zugverbindung als nicht wirtschaftlich erweisen, würde das Defizit über den Verkehrsverbund VRR auf die Kommunen umgelegt und Mönchengladbach anteilig zur Kasse gebeten: „Daher muss die Wirtschaftlichkeit der Verbindung geprüft werden“, so Heinrichs.

Im Kreis Viersen dürfte man guten Mutes sein, Mönchengladbach zu überzeugen, denn die Studie geht ausführlich auch auf die Vorteile der Regiobahn-Verlängerung für Mönchengladbach ein: Rund 72 Prozent der Einwohner im Einzusgbereich des Haltepunktes Neersen wohnen in Mönchengladbach – nämlich in den Stadtteilen Bettrath-Hoven, Neuwerk und am Flughafen. Interessant wäre der Haltepunkt auch vor dem Hintergrund, dass Mönchengladbach das Gewerbegebiet am Flughafen vergrößern möchte, die Trabrennbahn wird daher bald der Geschichte angehören.

Interessante Zahlen liefert die Studie aber auch für die Stadt Willich. Schneller als heute wäre man von Schiefbahn oder Neersen aus im 20-Minuten-Takt in Neuss und Düsseldorf. Etwa zehn MInuten bis eine Viertelstunde eher als heute wäre man beispielsweise in der Düsseldorfer Altstadt. Interessant wäre die verlängerte Regiobahn aber auch für die, die bisher mit dem Auto in Richtung Düsseldorf fahren, denn die Studie zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, im Stau zu stehen, sehr hoch ist. Dass schon jetzt viele Bewohner des Kreises Viersen die S28 ab Kaarster See benutzen, zeigt eine Auswertung der Autokennzeichen am dortigen Parkplatz: 70 Prozent der dort abgestellten Fahrzeuge haben VIE- oder KK-Kennzeichen.

Der Schiefbahner Haltepunkt würde jenseits der A52 an der Stadtgrenze zu Korschenbroich liegen. Das Schiefbahner Gewerbegebiet, in dem rund 1600 Menschen arbeiten, wäre fußläufig zu erreichen. Mit Fahrrad, Bus oder Auto wären zwei Drittel aller Einwohner der Stadt Willich binnen zehn Minuten am Regiobahn-Haltepunkt. Interessant wäre die Nähe des Haltepunktes zur Anschlusstelle der A52 für Autofahrer, die so bei Stau immer noch spontan auf die Regiobahn ausweichen könnten.