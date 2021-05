Mit der Aktionsgemeinschaft : Opladener Händler gehen auf Passanten zu

Leverkusen Jeden Samstag auf dem Frischemarkt: Gewerbetreibende machen auf sich und ihre Angebote aufmerksam. Außerdem wurde ein Service- und Online-Wegweiser erstellt.

De Roode nahm die Gelegenheit wahr, um den Service- und Online-Wegweiser an die Passanten zu verteilen, Walter brachte sich ihren Kunden und potentiellen neuen Käufern mit Knöpfen in Erinnerung, und Huth verschenkte Sticker mit der Opladen-Silhouette, an die sie ihre Visitenkarte heftete. „Für ein lebendiges Zentrum sind die Gastronomen und kleinen eigentümergeführten Geschäfte so wichtig“, meint die Stadtteilmanagerin und appelliert an die Passanten, ihre Einkäufe lokal zu tätigen. „Die Pandemie geht vorüber, und dann möchten alle gerne wieder in Opladen flanieren, speisen und konsumieren. Das funktioniert aber nur, wenn der lokale Handel in diesen schweren Zeiten unterstützt wird“, ruft de Roode zum lokalen Shoppen auf.