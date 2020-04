Kolumne Der Verbraucherschützer : Miete, Kredite, Kurzarbeit – Verbraucher in der Krise

Miete, Kredite, Kurzarbeit – Verbraucher in der Krise

Mönchengladbach Die Corona-Pandemie bringt viele Unternehmen und Verbraucher finanziell in Bedrängnis. Doch es gibt einige Möglichkeiten, sich Spielraum und Zeit zu verschaffen.

9.000 Euro Corona-Soforthilfe erhielt Ayse K. für ihr kleines Transportunternehmen. Am Telefon erzählte sie mir, dass dieses Geld aber auf ihr gepfändetes Konto eingezahlt worden ist. Die Verzweiflung war groß. Der Ausweg führte über das Amtsgericht.

Das Thema Geld beschäftigt derzeit viele Menschen. Bei manchem drohen Jobverlust oder das Kurzarbeitergeld reicht nicht. Betroffene sollten eine Liste der offenen Zahlungen erstellen und erst die bedienen, die zur Sicherung der existenziellen Lebensbedürfnisse notwendig sind – insbesondere Miete, Energiekosten, Telefon sowie Lebensmittel und Medikamente. Möglichst schnell sollten sie sich dann nach staatlichen Hilfen erkundigen, denn erst mit dem Antrag wird eine mögliche Zahlung in Gang gesetzt.

Wegen Mietschulden aus dem Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni dürfen Vermieter nicht kündigen, sofern die Mietschulden auf den Auswirkungen der Corona-Pandemie beruhen. In solchen Fällen: Kontakt zum Vermieter aufnehmen, wenn man die Miete nur noch teilweise oder gar nicht mehr aufbringen kann! Sinnvoll kann es auch sein, über eine Nachzahlung in Raten zu sprechen. Die gleiche Regelung gilt auch für Kreditzahlungen, mit dem Vorteil, dass unter bestimmten Voraussetzungen die ausgefallenen Raten nicht auf einmal nach drei Monaten, sondern erst nacheinander am eigentlichen Vertragsende fällig werden.