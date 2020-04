Nach knapp 50 Jahren in den Ruhestand : Ein Arbeitsleben für die Wäscherei

Waschen, Falten, Stapeln – Brigitte Mostert und Gabriele Bohm haben dies ihr ganzes Berufsleben lang getan. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Gabriele Bohm und Brigitte Mostert haben fast fünf Jahrzehnte für die Großwäscherei Troost gearbeitet. In der Zeit haben sie viele Entwicklungen erlebt. Jetzt wurden sie in den Ruhestand verabschiedet.

Es ist laut, es ist feucht und warm, der Geruch frisch gemangelter Wäsche liegt in der Luft. Mitarbeiterinnen falten routiniert in der großen Halle Wäsche, stapeln und ordnen sie. Bis zu dreieinhalb Tonnen gewaschene Bettlaken, Handtücher und Kittel aus Krankenhäusern, Seniorenheimen und Arztpraxen verlassen täglich das Güdderather Betriebsgelände der Großwäscherei Troost.

Gabriele Bohm und Brigitte Mostert schauen dem Treiben entspannt zu. Seit ein paar Tagen sind die beiden 63-Jährigen im Ruhestand. Beinahe fünf Jahrzehnte standen auch sie hier und haben Wäsche hygienisch aufbereitet, Tag für Tag. Bis in die 1980er Jahre hinein von 6 Uhr in der Früh bis 18 Uhr, oder mit einer Pause am Nachmittag bis 22 Uhr. Dann führte Troost ein Zwei-Schichten-System mit je sieben bis acht Stunden ein. Gearbeitet wird seitdem von Montag bis einschließlich Samstag.

Info Als Unternehmen in der Krise systemrelevant Systemrelevant Die nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts zertifizierte Großwäscherei Troost bereitet Textilien für Krankenhäuser, Seniorenheime und niedergelassene Ärzte hygienisch auf. Damit sorgt das systemrelevante Unternehmen für die Sicherheit von Ärzten, Pflegern und besonders gefährdeten Menschen. Hauptkunden Kliniken „Wenn wir morgen nicht mehr arbeiten würden, könnten die Krankenhäuser dicht machen“, sagt Betriebsleiter Andreas Schulz.

„Es war eine schöne Arbeitsatmosphäre hier, wir waren immer sehr zufrieden“, sagt Bohm fröhlich und winkt einigen ihrer ehemaligen Kolleginnen zu. Geschäftsführer Philipp Wenzelburger bezeichnen die beiden Frauen als großen Kümmerer, der immer ein offenes Ohr für alle Belange seiner Belegschaft hat. „Im Sommer hat er uns an den heißen Tagen Eis spendiert, zu Nikolaus gab es für jeden einen Schokoklaus“, erinnert sich Mostert.

Vor 45 Jahren führte Troost Wasch- und Mangelstraßen ein, die viele Arbeitsgänge automatisiert erledigen. Zuvor existierten einfache Waschtrommeln und Mangeln, die von Hand bedient wurden. Mostert und Bohm können sich noch gut an diese Zeit erinnern. In unterschiedlichen Hallen wurde die Wäsche damals nach etwa Frottee und Bekleidung sortiert gewaschen, dann getrocknet oder gepresst und gemangelt. Drei solcher Mangeln gab es. Die Straßen haben größtenteils auch das Glätten und Falten der Wäsche übernommen. Vieles ist aber immer noch nur in Handarbeit zu erledigen. Und so hat Mostert die getrocknete Wäsche gefaltet, am liebsten waren ihr die Babysachen aus den Kinderkrankenstationen. Bohm verpasste den Textilien an der Kittelpresse den letzten Schliff.

Zur Mangelware zählen in der Großwäscherei auch die Männer. Die 170-köpfige Belegschaft besteht zu 70 Prozent aus Frauen. Die Männer arbeiten überwiegend in der angrenzenden Halle. „Sie wuchten dort die Wäsche auf die Waschstraßen, das ist für Frauen zu anstrengend“, erklärt Betriebsleiter Andreas Schulz.

Die gesamte Belegschaft inklusive Wenzelburger duzt sich, man arbeitet Hand in Hand, ist für die anderen da, respektiert sich. „Die Gemeinschaft war immer gut, wie eine Familie“, sagt Mostert. Bohm würde sogar noch einmal wiederkommen und aushelfen, „wenn Not am Mann ist, klar.“ Dabei ist es nicht so, dass die beiden Rentnerinnen nun die Füße hochlegen könnten. Mostert wohnt mit ihrer 90-jährigen Mutter zusammen, sie pflegt sie: „Mutter kommt, solange ich lebe, nicht ins Heim.“ Als Mosterts Vater an den Folgen eines tragischen Arbeitsunfalls verstarb, war sie gerade einmal 17 Jahre alt. Seitdem sind Mutter und Tochter ein eingeschworenes Team. Bohm lebt mit ihrer älteren Schwester und dem 22-jährigen Enkel unter einem Dach: „Da gibt es immer einiges zu tun.“ Zeit zum Spazieren gehen will sie trotzdem finden.