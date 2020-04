Service in Mönchengladbach : Bonhof unterstützt besondere Partnerschaft

Mönchengladbach Der Fußball-Weltmeister 1974 war einer der ersten Kunden eines neuen Angebotes, bei dem die Steakmanufaktur gourmetfleisch.de und Taxi Wyen zusammenarbeiten.

Das neue Angebot hatte gleich einen prominenten Tester. Borussias Vizepräsident Rainer Bonhof ließ sich ein Paket der Steakmanufaktur gourmetfleisch.de an die Haustür liefern – gebracht wurde es von Taxi Wyen. Dessen Inhaber Michael Wyen brachte das Paket persönlich zu Bonhof, und auch Gourmetfleisch.de-Geschäftsführer Burkhard Schulte kam zur Übergabe. Neuerdings bieten die beiden Unternehmen den „Same Day Delivery“-Service an. Kunden, die bis 10.30 Uhr bestellen und aus dem Stadtgebiet von Mönchengladbach kommen, erhalten ihre Ware noch am selben Tag zwischen 16 und 19 Uhr. Die Zustellung der Steak-Bestellungen übernimmt der Taxiunternehmer. Rainer Bonhof sprach nicht nur ein Lob aus für die tolle Zusammenarbeit in Zeiten der Corona-Krise, er unterstützte die Aktion auch zugleich: Der Fußball-Weltmeister von 1974 übernimmt die Versandkosten für die ersten 100 Bestellungen.