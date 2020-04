Serie Kochen gegen die Krise : Mit Saltimbocca durch die Krise

Mönchengladbach Das Kult + Genuss steht für mediterrane Küche mit asiatischen Einschlägen. Küchenchef Bastian Scheulen verrät ein Rezept für unsere Leser.

Bis vor kurzem konnte man im Kult + Genuss am Rand der Rheydter City noch nach der normalen Mittagskarte essen. Doch auch damit ist seit Inkrafttreten des Kontaktverbots Schluss. Zuvor war bereits das Abendgeschäft wegen der gekürzten Öffnungszeiten weggebrochen. „Es macht für uns keinen Sinn mehr, geöffnet zu haben, dafür ist unser Team aus 15 Mitarbeitern zu groß“, sagt Inhaber Werner Henssen: „Einen solchen Stab zu finanzieren geht nur, wenn wir den ganzen Tag in Aktion sind, also auch unsere Präsenttermine und die Koch-Events stattfinden können und wir regelmäßig Feiern mit 50 Personen bewirten. Den halben Tag für zwei Gäste vor Ort zu sein, lohnt sich nicht.“