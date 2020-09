Trend in Mönchengladbach : Komatrinken unter Jugendlichen bleibt ein Problem

Mönchengladbach Obwohl sich beim Thema Komasaufen eine leichte Entspannung abzeichnet, gibt es nicht nur positive Entwicklung: Während die Fälle bei den Mädchen und jungen Frauen um 20,6 Prozent gesunken sind, stiegen sie bei den Jungen um 5,6 Prozent.

Die Nachricht klingt gut, ist aber auch aus guten Gründen vorsichtig formuliert. „In Mönchengladbach zeichnet sich beim Thema Komasaufen eine leichte Entspannung ab“, meldet die Krankenkasse IKK Classic. Sie stützt sich dabei auf Angaben des Statistischen Landesamts Nordrhein-Westfalen: Wurden 2017 in Mönchengladbach noch 70 Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis unter 20 Jahren in einem Krankenhaus wegen einer akuten Alkoholvergiftung behandelt werden, so waren es 2018 nur noch 65.

Mag in einem längerfristigen Vergleich die Zahl der registrierten Fälle gesunken sein – im Jahr 2014 beispielsweise war noch von 94 in Mönchengladbach die Rede – so weisen Kinder- und Jugendmediziner auf eine andere Entwicklung hin: Neben einer Alkoholvergiftung seien oft auch andere, illegale Drogen im Spiel, wenn Jugendliche in die Notaufnahme der Krankenhäuser gebracht werden.