Kolumne : Abgehobene Tiefflieger

Mönchengladbach Das letzte Spiel der Vor-Corona-Ära von unsere Fußball-Nationalmannschaft war am 19. November 2019. Danach musste Jogi Löw sich fast zehn Monate mit Cappuccino trinken und Rollkragenpullover shoppen die Zeit vertreiben, bevor er wieder ran durfte.

Letzte Woche war es dann soweit und Deutschlands bestbezahlter Kurzarbeiter durfte „Die Mannschaft“ in die nächste Nations-League-Saison führen. Das ist die Liga, wo wir letztes Jahr draus abgestiegen sind und dieses Jahr einfach wieder mitspielen dürfen, ohne dafür extra aufzusteigen. Ein Wettbewerbsmodus, der uns sehr entgegenkommt, denn wie die Spiele gegen Spanien und die Schweiz gezeigt haben, sind wir von unsere Weltmeisterform noch weit entfernt. Das Aufregendste war noch der öffentliche Shitstorm, der dadurch ausgelöst wurde, dass Jogi und seine Jungs für die Strecke von Stuttgart nach Basel, gerade mal 260 Kilometer, das Flugzeug nahmen statt der Mannschaftsbus, der sie aber vorher zum Flughafen brachte, dann nach Basel fuhr, für sie da wieder am Flughafen abzuholen. Klar, eine Leerfahrt spart Sprit und schont damit die Umwelt, aber dennoch kam die Aktion beim einfachen Volk nicht gut an. Der DFB beschwichtigte zwar, machte es aber nur noch schlimmer mit die Erklärung, dass zwei- bis dreistündiges Sitzen im Bus die Gesundheit und Fitness der Spieler gefährdet hätte. Fußballprofis sollten schließlich an derlei körperliche Belastungen durchs Trainingslager gewöhnt sein, wo sie oft stundenlang im Schneidersitz vor der playstation sitzen. Zudem sah die erste Halbzeit gegen die Schweiz so aus, als wenn unsere Jungs statt mit Gelenkschmerzen plötzlich mit Jetlag zu kämpfen hatten. Neben eine katastrophale CO2-Bilanz gab es aber auch wichtige sportliche Erkenntnisse aus die ersten beiden Länderspiele in dieses Jahr: Julian Draxler hat erfolgreich die Nachfolge von Mesut Özil angetreten als Jogis neuer Lieblingsspieler ohne erforderlichen Leistungsnachweis.