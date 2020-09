Ausstellung in Mönchengladbach : Schöne Kunst mit kritischer Botschaft

Mönchengladbach Bis zum 29. September ist die Ausstellung „Wirkfluss“ der Künstlerin Wally Lück noch im Zwischenraum Rheydt zu sehen. Die Künstlerin befasst sich mit sozial- und umweltpolitischen Themen.

Um dies zu verdeutlichen, setzt sie in einer Vielzahl ihrer Bilder, Objekte und Collagen Verpackungsmaterial wie Kunststoff und Kunststoffnetze sowie Draht ein. Damit werden gemalte Landschaften über- und durchzogen wie in der Arbeit „Verpackte Landschaft“. In kleinen Objekten treffen Naturobjekte auf übermalte Kunststoffnetze. „Schöner Schein“ nennt sie das Objekt, das flüchtig betrachtet nicht auf die beklemmenden Probleme der Welt verweist, sondern ganz harmonisch wirkt. Ein ganz anderes Thema spricht Lück in den drei „Second Skins“ an: Büsten aus Draht sind mit beschrifteten Papierfragmenten bestückt. Woraus Männer, Frauen und Kinder (in diesem Fall Flüchtlingskinder) eine zweite Schicht aufbauen, wird hier notiert: Karriere und Machtstreben, Angst und Unsicherheit.