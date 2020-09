Spendenlauf in Mönchengladbach : Schüler erwandern über 4500 Euro für Kinder in Ghana

Mönchengladbach Den Check nahm der bekannte Geiger Francis Norman entgegen. Ein Teil des Geldes geht an den von Norman begleiteten gemeinnützigen Verein OrphanAid Africa, der es Kindern in Ghana ermöglicht, die Schule zu besuchen.

Im Beisein von Schülern der 6a und Teilen des Kollegiums der Theo-Hespers-Gesamtschule nahm der bekannte Geiger Francis Norman am vergangenen Freitag einen Scheck im Wert von 4518,80 Euro entgegen, welche die Schüler bei einem Spendenlauf erwandert hatten. Ein Teil des Erlöses fließt in den von Norman begleiteten gemeinnützigen Verein OrphanAid Africa, der es Kindern in Ghana ermöglicht, die Schule zu besuchen. Der Komponist bedankte sich herzlich für dieses Ergebnis und freute sich auf die weitere Zusammenarbeit mit der Gesamtschule, die bereits seit 2011 besteht. Der Kontakt kam damals durch eine Schülerin zustande, die bei Norman Geigenunterricht nahm. Der restliche Erlös wird zur Gestaltung der Außenanlagen verwendet. Mit Hilfe des Fördervereins sollen in der Schule neue Spielflächen entstehen, die alle Altersgruppen nutzen können.

Lächelnd fügte die Schulleiterin Raphaela Hahn hinzu, dass ,,eine von den Eltern begleitete Gruppe leicht vom Weg abgekommen ist und so zusätzliche Kilometer gesammelt hat. Das hat sich natürlich positiv auf den Erlös ausgewirkt.“ Am 31. Oktober steht der nächste Sponsorenlauf an, diesmal unter Corona-Bedingungen. ,,Wir achten darauf, dass die Abstandsregeln eingehalten werden und nur kleine Gruppen loslaufen. Die Schüler freuen sich darauf, wieder einen Tag in der Natur zu verbringen“, so die Direktorin.