Polizeipräsidium Mönchengladbach : Präsident Mathis Wiesselmann begrüßt 44 „Neue“

Mönchengladbach Polizeipräsident Mathis Wiesselmann hat am Dienstag 44 Kollegen in ihrer neuen Arbeitsstätte, dem Polizeipräsidium Mönchengladbach, willkommen geheißen. Er begrüßte 34 Polizeikommissare, drei Regierungsinspektorinnen, sowie sieben Polizeibeamte, die aus anderen Behörden zum Polizeipräsidium Mönchengladbach umgesetzt wurden.

Von heute an werden „die Neuen“ in den unterschiedlichen Bereichen des Polizeipräsidiums Mönchengladbach arbeiten. Einige von ihnen haben während ihrer Ausbildung Praktika in Mönchengladbach absolviert und kennen sich in der Behörde schon etwas aus. Doch: „Sie alle werden in Fußstapfen treten, die Sie erst einmal finden müssen“, sagte Wiesselmann.