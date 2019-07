Finanzen in Mönchengladbach : Kämmerer: Bund soll sich an Altschulen der Stadt beteiligen

Mönchengladbach Michael Heck fordert Hilfen aus Berlin.

Die Schuldenuhr im Mönhengladbacher Rathaus läuft rückwärts: Der Schuldenberg verringert sich um 1,24 Euro pro Sekunde. Dennoch hat die Stadt noch immer gut eine Milliarden Euro Schulden. Legt man diese Summe zugrunde und bleibt der Schuldenabgang pro Sekunde gleich, dann rutscht der Schuldenstand am 23. Januar 2020 unter die Milliardengrenze. Sekt-Korken werden deshalb aber wohl kaum in der Stadt knallen.

In dem Protest an die Fraktionen heißt es konkret: „Jetzt reicht es uns endgültig. Wenn bis Herbst keine konkrete Lösung unter Beteiligung des Bundes auf dem Tisch liegt, werden wir in unseren 70 Mitgliedskommunen neun Millionen Bürgerinnen und Bürgern erklären müssen, dass es im Bundestag und in der Bundesregierung keine Mehrheit für wirksame Hilfen zur kommunalen Selbsthilfe gibt. Massive Enttäuschung und Frustration werden die Folge sein, die Glaubwürdigkeit von Politik und Politikern wird massiv Schaden nehmen.“