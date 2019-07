Tiny House in Mönchengladbach : Kleiner wohnen

Tiny House in Mönchengladbach

So sieht das Mini-Haus mit 25 Quadratmetern Wohlfläche von außen aus. Foto: Lewis

Mönchengladbach Leben auf 25 Quadratmetern in einem Mini-Haus? Das ist bisher nur eine Vision. Die ließ sich jetzt aber in Mönchengladbach besichtigen.

Auf wenigen Quadratmetern wohnen, ein Trend, der aus den USA kommt, machte in Form eines „Musterhauses“ jetzt Station auf dem Alten Markt. Die Volksbank und ihr Partner, die Bausparkasse Schwäbisch Hall, präsentierten das „Wohnglück-Smarthaus“. Dieser eigens für die beiden Partner hergestellte Prototype eines mobilen „Tiny House“ vereint auf einer Grundfläche von etwa 25 Quadratmetern Wohn- und Schlafbereich sowie Bad und Küche. Die Devise heißt: Minimalismus statt immer größere Wohnflächen; sich auf das Wesentliche beschränken, statt den Überfluss zu vermehren.

Geht es nach den Entwicklern, dann heißen die Zukunftstrends beim Bauen und Wohnen „Smart Living“, „Tiny Houses“ und „Nachhaltigkeit“. Wie man das in einem Minihaus von nur 25 Quadratmetern verwirklichen kann, konnten Besucher innerhalb von geführten Begehungen erfahren. Sara Hanke und Daniel Holze waren die Fachleute, die ausführlich informierten. Die Besucher waren zweigeteilt, einige interessierten sich ausschließlich, wie zum Beispiel Peter Meier, für die angebotene Technik und andere für das enge, aber komfortable Wohnen. „Unser Haus“ so erklärt Daniel Holze, „zeigt, wie sich die installierten Techniken und Wohnkomfort verbinden und in die Praxis umsetzen lassen.“