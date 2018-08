Mönchengladbach: Handwerkskammer bietet neue Meisterkurse

Mönchengladbach Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Das zumindest haben jene Städte ausgerufen, die von Klagen der Deutschen Umwelt-Hilfe bedroht sind, die ein Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge durchsetzen will.

Zur Elektromobilität gehören allerdings auch Handwerker, die mit solchen Fahrzeugen umgehen können. Deshalb bietet die für Mönchengladbach zuständige Handwerkskammer Düsseldorf ein neuartiges Weiterbildungskonzept an, das Kfz-Mechatroniker, -Mechaniker, -Elektriker und Karosseriebauer fit macht für den Umgang mit Elektroautos. Das teilte die Kammer jetzt mit. Das Grundlagenseminar mit dem Ziel eines Zertifikats als Fachkundiger für HV-eigensichere Systeme bietet Mitarbeitern in den Werkstattbetrieben die Möglichkeit, sich auf Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen zu spezialisieren. Der erste zweitägige Lehrgang startet am 10. November.