Die TS Lürrip hatte Bundesligist Bayer 04 Leverkusen zu Gast

Mönchengladbach Beim Freundschaftsspiel gegen den Frauen-Bundesligisten Bayer Leverkusen ist die Stimmung grandios, das Ergebnis nebensächlich. Mit ihrem Einsatz begeistern die Gastgeberinnen die rund 400 Zuschauer in der Halle Realschulstraße in Rheydt.

Nach einem Ballverlust im Angriff sprintet Sabrina Hermanns zurück, als ob die Partie gerade erst begonnen hätte. Tatsächlich ist sie bereits kurz vor dem Ende, doch die Rückraumspielerin der TS Lürrip legt noch einmal alles in diesen Sprint und ist rechtzeitig da, um den Kempa-Trick der „Werkselfen“ von Bayer 04 Leverkusen zu verhindern. Dabei landet Hermanns auf ihrer Gegenspielerin, knickt um, bleibt mit Schmerzen am Fuß liegen. Doch sie beißt die Zähne zusammen, steht nach kurzer Behandlung wieder auf – und feuert das Publikum an, indem sie beide Arme in die Höhe reißt. Die Reaktion ist tosender Beifall.