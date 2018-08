Mönchengladbach: So können Firmen Chatbots nutzen

Mönchengladbach Der Marketingclub Mönchengladbach hat erstmals in der 30-jährigen Geschichte des Förderpreises gleich zwei Studenten der Hochschule Niederrhein ausgezeichnet.

Jessica Dirksen und Jean Niklas Schrills verfassten gemeinsam zum Abschluss ihres Bachelor-Studiums eine herausragende Arbeit zum Thema: „Die Bedeutung von Chatbots im Kundenservice – Einsatzmöglichkeiten, Akzeptanz und Erfolgsfaktoren“. In der Laudatio sprach Professor Harald Vergossen von zwei Studenten, die ihm im Seminar sofort sehr positiv aufgefallen seien. In einem Vortrag stellten Jessica Dirksen und Jean Niklas Schrills bei der Verleihung in der Volksbank Mönchengladbach den Mitgliedern und Gästen des Marketingclubs ihre Arbeit vor.