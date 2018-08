Streetsoccer-Tour des Fanprojekts De Kull und der Stadt

Sozialprojekt : Streetsoccer-Tour gegen das Sommerloch

Die Streetsoccer Tour feierte ihren Auftakt auf dem Kunstrasenplatz am Hülserkamp. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Das Fanprojekt „De Kull“ und der Fachbereich Schule und Sport nutzen in den Ferien die vielen Kunstrasenplätze, die die Stadt in Kooperation mit der Borussia-Stiftung in den vergangenen Jahren im Stadtgebiet verteilt hat.

Im Sommer gehen die Gladbacher Fußballvereine alljährlich in die wohlverdiente Sommerpause. In der trainings- und spielfreien Zeit kommt dann aber für viele ambitionierte Jugendfußballer schnell Langeweile auf. Wenn dann auch noch die Teamkameraden in den Urlaub fahren, hält das Sommerloch endgültig Einzug. Um da ein wenig gegenzusteuern, veranstaltet das Fanprojekt „De Kull“ bereits zum fünften Mal die Streetsoccer-Tour für jugendliche Fußballer im Alter von zwölf bis 18 Jahren, bei der insbesondere Fair-Play und Toleranz im Mittelpunkt stehen.

Der Anpfiff des Schiedsrichters auf dem kleinen Kunstrasenplatz am Hülserkamp in Lürrip läutet offiziell die diesjährige Streetsoccer-Tour ein. Es wird gedribbelt, kombiniert und das gegnerische Tor ins Visier genommen. Tore werden schon fast in Profi-Manier erzielt und ebenso zelebriert. Insbesondere nach der Fußball-Weltmeisterschaft hat man sich den ein oder anderen Trick oder Torjubel abgeguckt, der jetzt zum Einsatz kommt. Gespielt wird acht Minuten lang in Fünfer-Teams. „Wir haben die Spielzeit wegen der Hitze dieses Mal ein wenig angepasst“, erklärt De Kull-Leiter Philip Hülsen, während sich die Hobby-Kicker schon heiß umkämpfte Duelle liefern. So gut wie alle reisen bereits in ihren Teams an. „Dieses Mal haben wir acht Teams da. Das ist natürlich ideal für ein kleines Turnier“, so Hülsen. Einige Teams haben sogar einheitliche Trikots und ihren ganz speziellen Teamnamen. Neben Klassikern wie „FC Holt“ gibt es auch ausgefallenere Sachen wie „Römerbrunnen United“, „Krüppelfuß“ oder „FC Diddi“. Wer Interesse am gemeinschaftlichen Kicken hat kann aber auch spontan alleine vorbeischauen, die Teilnahme ist unverbindlich und kostenlos – eben ein sportliches Erlebnis in der eigenen Nachbarschaft.



