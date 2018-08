Mönchengladbach: Mehr Touristen besuchen den Niederrhein

Mönchengladbach Etwas mehr Touristen haben im Jahr 2017 den Niederrhein besucht. Die Bettenauslastung war laut IHK-Tourismusbarometer so niedrig wie nirgends sonst im Rheinland.

(angr) Der Niederrhein ist mit 4,4 Millionen Übernachtungen weiter die drittstärkste Tourismus-Region im Rheinland nach Köln und Düsseldorf. Allerdings konnte die Region die Übernachtungen nur um 1,6 Prozent steigern. Das sind die wesentlichen Ergebnisse des zweiten Tourismusbarometers in Industrie- und Handelskammern (IHK) im Rheinland. Beim Zuwachs an Gästen liegt der Niederrhein auf dem vorletzten Platz unter den Rheinland-Regionen. Auch bei der Bettenauslastung von nur 38,7 Prozent besteht am Niederrhein noch Nachholbedarf. Hier liegt er auf dem letzten Platz.