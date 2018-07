Der Gladbacher HTC verliert gegen Blau-Weiß Neuss mit 2:4

Mönchengladbach Im Heim-Derby gegen Blau-Weiß Neuss heißt es am Ende 2:4 aus Gladbacher Sicht. Debütant Vesely gewinnt wie auch Daniel Gimeno-Traver, verletzt sich aber im Doppel leicht, in dem die Remiskönige das 3:3 verpassen. Die Saisonziele sind passé.

Es war der Running Gag auf der Anlage des Gladbacher HTC: Nach vier Unentschieden in Serie sagte Teamchef Henrik Schmidt recht zu Anfang des Bundesliga-Heimspiels gegen Blau-Weiß Krefeld: „Auf dem einen Platz führen wir, auf dem anderen liegen wir hinten – das passt, am Ende wird es ja eh wieder ein 3:3.“

Dieser Scherz schmeckte am Ende bitter. Denn der GHTC gewann nicht nur erneut nicht, er verlor sogar 2:4 und kassierte damit die erste Saisonniederlage gegen ein Team, das erst am Freitag seine ersten beiden Punkte eingefahren hatte. Damit sind der Wunsch des GHTC, um den Titel mitzuspielen, und das Saisonziel, möglichst lange oben dabei zu sein, erledigt. „Diese Dinge sind passé“, sagte Schmidt.

Nachdem der noch vom heißen Match am Freitag in Halle ermattete Matteo Donati sein Einzel verloren hatte, hatte sich Schmidt noch über ein Debüt freuen können: Jiri Vesely spielte dabei wie aus einem Guss und hatte nach nicht einmal anderthalb Stunden drei Matchbälle, von denen er den dritten auch nutzte. Der in Deutschland aufgewachsene Tscheche sorgte dann für Gelächter beim Publikum, als Schmidt ihn danach über das Mikro fragte: „Magst du noch zwei Worte sagen?“ und Vesely antwortete: „Vielen Dank“. Pause, Grinsen beim 1,98-Meter-Mann, dann ergänzte er an die Adresse der Zuschauer: „Danke, dass ihr gekommen seid. Jetzt steht es 1:1, ich hoffe, ihr feuert uns weiter so an, dass wir es mit einem Sieg schaffen.“