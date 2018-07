Borussia Mönchengladbach: Die U 23 gewinnt zum Start 1:0

Wattenscheid Der eingewechselte Stürmer verwandelt einen Freistoß von der linken Seite mit rechts direkt. „Das war frech“, sagt sein Trainer Arie van Lent, der auch Torwart Franz Langhoff in seinem Regionalliga-Debüt lobt.

Das ist in verschiedenster Hinsicht ein Erfolg, nicht nur der Punkte wegen. „Anders als ich das in der Vorbereitung teilweise bemängelt hatte, haben wir konsequent verteidigt, sind den Gegner gut angelaufen. Damit war ich wirklich sehr zufrieden“, lobte der Coach.

Der sah in der Lohrheide, dass sein Team, früh das Heft in die Hand nahm. Bereits in der 8. Minute hatten die Gladbacher ihre erste Chance, als Marcel Benger einen Freistoß aus 35 Metern direkt nehmen wollte, sein abgefälschter Schuss aber knapp neben das Tor ging. Die beste Phase hatten die Borussen dann Mitte der ersten Hälfte, als Mike Feigenspan auf das Wattenscheider Tor zulief, aber in letzter Sekunde fair von Hervenogi Unzola gestoppt wurde (20.). Vier Minuten später setzte sich Thomas Kraus gegen seinen Gegenspieler durch, scheiterte aber am Ex-Borussen Steffen Scharbaum im Wattenscheider Tor. Eine Minute später fehlte einem Schuss von Mirza Mustafic etwas die Wucht. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurden die Gastgeber erstmals gefährlich.