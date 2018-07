Mönchengladbach: Sport im Park stellt Square Dance vor

Sport im Park in Mönchengladbach

Der Alte Markt wurde am Samstagnachmittag zum Tanzparkett. Die Glad-Baches hatten zum Square Dance eingeladen. Foto: Reichartz,Hans-Peter(hpr), Reich/Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Im Rahmen der Aktion "Sport im Park" lud der Verein Glad-Baches zum Suare Dance auf den Alten Markt ein.

Der Alte Markt verwandelte sich am Samstagnachmittag: Herren mit Cowboyhüten und Damen in Petticoats tanzten zu texanischer Musik den traditionellen Square Dance. „Viel Vorwissen braucht man dazu nicht“, sagt Ansgar Neugebauer, Vorstandsmitglied des Square-Dance-Vereins Glad Badges: „Schließlich ist das hier kein Wettbewerb, wir möchten einfach Spaß haben.“ Wie beim Square Dance üblich, ließ sich auch beim Event am Alten Markt ein „Caller“ finden, der den Tänzern die umzusetzenden Figuren zuruft.