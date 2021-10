Beitrag zur Geschichte von Mönchengladbach : Alfred Schneider erklärt, wie der Kulbusch-Weiher verschwand

Alfred Schneider stellte sein Buch in Dorthausen vor und zeigte den Zuhörern auch Bilder. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Alfred Schneider hat ein Buch über das kleine Gewässer geschrieben. Als Kind ist er noch darin geschwommen. Was er bei einer Lesung sonst noch erzählte.

Das Bistro WT in Dorthausen war Schauplatz eines heimatgeschichtlichen Vortrags von Alfred Schneider von den Geschichtsfreunden Rheindahlen. Dazu eingeladen hatte der Verein Biologische Station Krickenbecker Seen . Verfasser und Herausgeber Alfred Schneider stellte sein Heimatbuch „Am Kulbusch-Weiher“ vor. Dabei las er nicht nur daraus vor, sondern präsentierte den Besuchern auch dazu passende, historische Fotos. Auch einige Bewohner der neuen Siedlung „Am Kolbusch“ lausten dem Vortrag interessiert.

„Ich bin als Kind in unserem Weiher geschwommen und habe auf ihm Eishockey gespielt. Und ich wollte einfach nicht, dass er in Vergessenheit gerät“, erzählte Schneider. Daher schrieb er 1993 ein Gedicht über seinen Weiher. „Dort haben wir oft lustige Lieder gesungen, sind schon mal ohne Hose ins Wasser gesprungen“, heißt es dort unter anderem. Es blieb nicht bei den gereimten Zeilen. Im Laufe der Zeit sammelte Alfred Schneider viele Informationen und Dokumente aus früherer Zeit, die nun in Buchform vorliegen.