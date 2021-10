Vor Aufgabe im Niederrheinpokal : Déjà-vu-Erlebnis für Nettetal in Krefeld

Andreas Schwan kennt den Gegner aus Krefeld aus dem Vorjahr. Foto: Heiko van der Velden

Niederrheinpokal In der 2. Pokalrunde trifft Union Nettetal am Donnerstagabend auf den VfR Fischeln. Beide Teams trafen bereits im Vorjahr im Pokal an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Van der Velden

(heve) Trainer Andreas Schwan vom SC Union Nettetal dürfte am heutigen Donnerstagabend mit seiner Mannschaft ein Déjà-vu-Erlebnis haben: In der 2. Runde des Niederrheinpokals tritt sein Team beim VfR Fischeln an (Anstoß 19.30 Uhr). Dieses Duell gab es bereits in der Vorsaison des Wettbewerbes, damals war es allerdings die 1. Runde. Die Nettetaler dürften daran gute Erinnerungen haben, auch wenn es unter dem Strich ein hartes Stück Arbeit war: Mit 4:2 setzte man sich damals beim Landesligisten nach Verlängerung durch. Für den Oberligisten war es das letzte Spiel vor der Corona-Pause. Aufgrund deren Auswirkung wurde der Niederrheinpokal anschließend nur mit Mannschaften oberhalb der Regionalliga fortgeführt. Zum Start in den neuen Pokalwettbewerb des FVN gewannen die Nettetaler im September beim DV Solingen, nun wollen sie auch in Krefeld der Favoritenrolle gerecht werden.

„Fischeln hat eine technisch gute und laufstarke Mannschaft, die nie aufgibt und mit Niklas Geraets einen echten Torjäger hat. Wir müssen konzentriert auftreten, denn unser Ziel ist es, dieses Spiel zu gewinnen“, sagt Union-Trainer Schwan mit Blick auf das Duell, welches den Abschluss der 2. Runde bildet. Geraets traf übrigens im letzten Aufeinandertreffen zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung der Hausherren. Für den SCU-Spieler Ahmetilhan Yavuz ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte, da er bis zu seinem Wechsel im Sommer noch für Fischeln am Ball war.