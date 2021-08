Schlechte Nachrichten für Hochdahl : Sanierter Stadtweiher wird kleiner

Info

Zur Umgestaltung des Stadtweihers in Hochdahl findet am Mittwoch, 15. September, von 18 bis 20.30 Uhr im Bürgerhaus Hochdahl an der Sedentaler Straße ein öffentliches Ideenforum statt, bei dem die Ergebnisse der Modellberechnungen erläutert und Vorschläge für die künftige Gestaltung gesammelt werden.

Die Anregungen und Ideen sollen laut Stadt anschließend in den Planungswettbewerb zur Neugestaltung des Stadtweihers einfließen.