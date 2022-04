Kinder in Erkrath : Baustart und neue Pläne für den Spielplatz am Stadtweiher

Baustart und neue Pläne für den Spielplatz am Stadtweiher

Erkrath Gerodet wurde bereits Ende Februar – um die Brut der Vögel nicht zu stören. Jetzt startet die Neugestaltung des Spielplatzes am Hochdahler Stadtweiher.

(RP) Heute beginnen die Arbeiten für die Neugestaltung des Spielplatzes am Hochdahler Stadtweiher. Die dafür nötigen Rodungs- und Fällarbeiten auf der künftigen Spielplatzfläche waren aus Naturschutzgründen bereits Ende Februar erfolgt. Die Planung, die zuletzt im vergangenen Sommer im Kinderparlament sowie im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung vorgestellt worden war, ist laut Stadt noch einmal leicht verändert worden.

Der bestehende Bolzplatz bleibe nun doch in seiner ursprünglichen Form und Größe erhalten und werde vollständig saniert. Dabei würden der Belag, der Ballfangzaun sowie die Tore erneuert. Die gemeinsam mit den Bürgern entwickelte Calisthenics-Anlage ziehe in den Bereich der Rasenfläche nahe der vorhandenen Tischtennisplatte um. Die Tischtennisplatte werde dafür um ein paar Meter versetzt und zusammen mit der alten Platte vom Schulhof der Grundschule Sandheide direkt neben der Calisthenics-Anlage wieder aufgebaut. Calisthenics ermöglich den Aufbau von Muskeln mit dem eigenen Körpergewicht.

Auch die beliebte Drehscheibe vom ehemaligen Schulhof der Grundschule Sandheide wird auf dem Spielplatz wiederzufinden sein. Sie steht dann mitten in dem großzügigen Spielgelände, das vielfältige Möglichkeiten zum Bewegen, Spielen und Entdecken bieten wird. Zentrales Element des Spielplatzes am Stadtweiher wird auf Wunsch der am Planungsprozess beteiligten Kinder ein großer Kletterturm mit roter Rutsche sein. Der ehemalige Rutschenturm mit Röhrenrutsche musste aus Sicherheitsbedenken Ende 2021 abgebaut werden.