Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert springt über die Schwelle von 40

Kreis Mettmann 54 Corona-Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt für Donnerstag aus den Städten. Nach drei Wochen gab es erstmals wieder einen Todesfall.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 358 Infizierte erfasst, 30 mehr als am Mittwoch. Davon in Erkrath 49 (+8; 10 neu), in Haan 25 (+3; 4 neu), in Heiligenhaus 22 (-3; 2 neu), in Hilden 49 (+1; 8 neu), in Langenfeld 34 (-1; 2 neu), in Mettmann 23 (+/-0), in Monheim 52 (+9; 11 neu), in Ratingen 47 (+3; 6 neu), in Velbert 50 (+7; 11 neu) und in Wülfrath 7 (+3; 3 neu).