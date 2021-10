Mönchengladbach startet in die Session : Der Karneval erwacht und schwebt zur Wolke sieben

Mönchengladbach Der Hoppediz beendet am 11. November seinen Schlaf – und auch der Mönchengladbacher Karnevalsverband (MKV) bietet im kommenden Monat so einiges.

Proklamation In diesem Jahr findet die Proklamation des neuen Prinzenpaares, Prinz Stefan I. und Prinzessin Niersia Bianca (Zimmermanns), am 19. November wieder in der Kaiser-Friedrich-Halle statt. Einlass: 17.30 Uhr, Beginn: 18.40 Uhr. Erneut wurde ein hochwertiges Programm zusammengestellt. Eintrittskarten können für 44 Euro pro Stück per E-Mail unter geschaeftsfuehrer@mg-mkv.de bestellt werden.