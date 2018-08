Mönchengladbach: Brauchtumsfreund Emil Knour ist tot

Mönchengladbach (web) Er war für viele Odenkirchens „heimlicher Bürgermeister“, Burggraf, immer umtriebig und ein Sport- und Brauchtumsfreund: Emil Knour ist tot. Das Odenkirchener Urgestein starb bereits Ende Juli im Alter von 87 Jahren.

Knour war ein Mensch, der meist offen, freundlich und lustig war. Viele Odenkirchener mochten ihren „Emil“. Doch Knour konnte auch kantig und streitbar sein, mitunter mit der Folge, dass er, der zwischenzeitlich bei 13 Vereinen im Vorstand saß, ganz plötzlich einen Schlussstrich zog. So zum Beispiel, als er 2009 nach mehr als 60 Jahren „seine“ Karnevalsgesellschaft Ruet-Wiss Okirke verließ.

Wer Emil Knours Engagement aufzählt, muss langen Atem haben: Er war Vorstand oder Geschäftsführer in allen Vereinen, in denen er Mitglied war. Knour war aktiv im Stadtsportbund, er kommentierte den Blumenkorso, bekleidete das Amt des Sitzungspräsidenten bei Ruet-Wiss, war im Karnevals-Ausschuss Rheydt und später im MKV aktiv. Als Geschäftsmann betrieb er ein Sportgeschäft an der Burgfreiheit, das er mit Ehefrau Rosalinde ein Vierteljahrhundert geführt hat.