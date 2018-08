Mönchengladbach: Schützenfest Horst Thoren feiert 60. im Stadion

Mönchengladbach Schützenchef Horst Thoren feierte seinen 60. mit rund 250 Gästen aus Brauchtum, Wirtschaft, Sport, Musik und Kirche im Borussia-Stadion.

Rolf Königs, Präsident von Borussia Mönchengladbach, bringt die Dinge gerne knapp auf den Punkt. Das ist auch an einem Abend so, an dem ein Freund 60. Geburtstag feiert. „Wenn Horst Thoren einlädt, muss man kommen“, sagt Königs und überreicht gemeinsam mit dem Vizepräsidenten Siegfried Söllner und Borussia-Geschäftsführer Stephan Schippers ein Vereinstrikot mit der Nummer 60 und den Unterschriften aller Spieler. „Ihm kann man ja nichts abschlagen“, fügt Königs hinzu. Bedeutet: Auch den nächsten Königs-Abend im Dicken Turm, dem Zentrum der Schützen, wird Königs sponsern. Für Bezirksbundesmeister Thoren eine gute Nachricht.