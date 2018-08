Mönchengladbach Rheydter Musiksommer

Peter Siche (r.) und Klaus Schäfer sind das Berliner „Duo Klarton“. Sie bereiteten den Gästen in der Hauptkirche einen vergnüglichen Abend. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Natürlich war am dritten Abend des Rheydter Musiksommers wieder die Musik im Spiel. Aber sie hatte diesmal nicht die Hauptrolle. Es hagelte eine Fülle ausgesprochen pointierter Texte von Erich Kästner.

Bekanntlich gewöhnt man sich ans Gute schnell, so etwa an die vollen Bänke der evangelischen Hauptkirche Rheydt. Was ist überhaupt das Gute? Wilhelm Busch meinte seinerzeit, es sei stets das Böse, das man lässt. Und von Erich Kästner kennen wir: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Mit einer Fülle pointierter Kästner-Sätze (Epigramme) wartete das Berliner „Duo Klarton” mit dem Chansonier Peter Siche und dem Pianisten Klaus Schäfer auf: „Alles könnte geschehen, aber nur manches geschieht“, „Merke dir, weil es immer gilt: Der Fotograf ist nie auf dem Bild“, „Da hilft kein Weinen, hilft kein Beten. Die Nachricht stimmt! Der Liebe Gott ist aus der Kirche ausgetreten.“