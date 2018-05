Serie Was Macht Eigentlich?: Der Helfer von Odenkirchen

Mönchengladbach Burgapotheker und Burggraf Günther Pilz kümmert sich um notleidende Kinder, bessere Möglichkeiten für Schüler, Karneval und Martinszug, die Weihnachtsbeleuchtung Odenkirchens, den Tierpark und die Bewahrung der Heimat. Und er findet Menschen, die dabei mitmachen.

Ausbildung: Volksschule Schmidt-Bleibtreu-Straße, Gymnasium Odenkirchen (Abitur 1966), Vorexamenszeit 1966 bis 69, Studium der Pharmazie in Münster 1970 bis 1972, danach 17 Stationen als Apotheker am Niederrhein. Ab 1975 selbstständig, zunächst mit der Löwenapotheke in Mülfort, ab 1980 Inhaber der Burgapotheke.

So hat er den "Förderverein Odenkirchener Kinder und Jugendliche" mitgegründet, der sich seit 2011 um die sozialen Brennpunkte des Stadtteils kümmert. "Es gibt auch hier so viele hungernde Kinder. Bis zu 90 am Tag bekommen heute mit Hilfe der Mönchengladbacher Tafel in der städtischen Jugendeinrichtung ,Villa' an der Burgfreiheit nicht nur ein Mittagessen. Es gibt dazu auch Anleitung, Mahlzeiten selbst zuzubereiten", sagt Günther Pilz. 40.000 Euro hätte die Einrichtung der Küche gekostet. Geld, das die Stadt nicht hatte. Günther Pilz und seine Mitstreiter im Förderverein organisierten die Spendenaktion, bei der lokale Unternehmen die Küche lieferten und bezahlten. Im verwahrlosten Garten der "Villa" (Günther Pilz: "Die Stadt hatte nicht das Geld für regelmäßige Pflege") entstand zudem ein Spielplatz mit Fußballfeld samt Toren, Kletterwänden und Bänken im Gegenwert von 27.000 Euro. Der Förderverein Odenkirchener Kinder und Jugendliche hilft auch in Zukunft, den Platz in Ordnung zu halten.