Mönchengladbach : "Apotheke ist Leidenschaft und Entspannung"

Mönchengladbach Auf Günther Pilz können die Odenkirchener weiter bauen. Mit 71 denkt er noch nicht daran, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen, fragt: : "Was soll ich sonst tun?" Für ihn ist sein Beruf "immer noch Leidenschaft und auch Entspannung" - ein Stück Berufung mit Familientradition. Vater Paul war zwar Schreinermeister. Doch Großvater August Majewsky hatte im lettischen Riga und später im polnischen Posen eine Apotheke, die er in den Wirren des Kriegs aufgeben musste. 1951 kam er nach Odenkirchen und eröffnete in der Pastorsgasse 8 die Burgapotheke. Günther Pilz hatte zunächst die Löwen-Apotheke in Mülfort, übernahm 1980 nach dem Tod des Großvaters die Burgapotheke und zog zwei Jahre später ins neue Ärztehaus, Pastorsgasse 18-22. Jahr 2000 wurde die Apotheke als eine der ersten am Niederrhein nach europäischen Qualitätsnormen zertifiziert.

Pilz sieht sich auch heute dem härter gewordenen Wettbewerb gewachsen - obwohl 2017 in Gladbach sechs Apotheken geschlossen haben: "Die Burgapotheke wird es noch lange geben - mit der wichtigen Beratung vor Ort." Daneben hat er sich mit einer weltweit agierenden Versandapotheke aufgestellt: "Der Beruf hat eine große Zukunft."

(oes)