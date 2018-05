Mönchengladbach : Schon 10.000 Karten für Räuber Hotzenplotz weg

Mönchengladbach Wer kennt sie nicht, die spannende Geschichte vom Räuber Hotzenplotz, dem Kinderbuch-Hit aus den 1960er Jahren von Otfried Preußler? Im Theater an der Odenkirchener Straße wird Regisseurin Katja Bening die Abenteuer des frechen Ganoven als Kinderoper auf die Bühne bringen, zu erleben ist sie ab dem 28. Oktober. Das Stück, das sich an Kinder ab fünf Jahren richtet, wird an vielen Vormittagen für Schulen und Kindergärten gespielt, aber es gibt auch zahlreiche Nachmittagsvorstellungen für Familien. Rund 10.000 Eintrittskarten sind bisher von Schulen gebucht worden, dabei hat der Vorverkauf erst Anfang Mai begonnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zu Beginn des neuen Schuljahres erwartet der Besucherservice des Theaters einen weiteren großen Schwung Kartenbestellungen. Wer für seine Klasse einen geeigneten Termin finden möchte, sollte schnell sein. Gruppenbuchungen beim Besucherservice des Theaters unter Tel. 02166 6151-165 und -119 oder besucherservice-mg@theater-kr-mg.de. Einzelkarten an der Theaterkasse unter der Nummer 02166 6151100 und www.theater-kr-mg.de

(isch)