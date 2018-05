Lokalsport : FSC will den Klassenerhalt in Essen sichern

Frauenfußball Für den 1. FC Mönchengladbach steht das letzte Auswärtsspiel der Saison an und damit auch das letzte für den scheidenden Trainer Marcel Leicher. "Man denkt ehrlich gesagt nicht so viel darüber nach, ich bin immer noch total fokussiert und lasse es noch nicht an mich ran", sagt Leicher. Gegen den direkten Tabellennachbarn Walbeck kann der 1. FC befreit aufspielen und seine gute Saison weiter veredeln.

Die spielfreie Woche hat der FSC genutzt, um sich das Pokalendspiel der Frauen anzuschauen. Nun geht es für ihn um den Klassenerhalt in der Landesliga. Den aktuellen Nicht-Abstiegsplatz will die Mannschaft von Trainer Michael Oehlers schon morgen (11 Uhr) bei Rot-Weiss Essen sichern. "Wir wollen den Vorsprung, den wir uns erarbeitet haben, ins Ziel bringen, um es möglichst nicht am letzten Spieltag richten zu müssen", sagt Oehlers. Die Essenerinnen stehen im Niemandsland der Tabelle.

(lite)