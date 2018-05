Mönchengladbach : Informationen zum Polizeiberuf im Präsidium

Mönchengladbach Am kommenden Dienstag, 29. Mai, können sich erneut interessierte junge Frauen und Männer sowie ihre Angehörigen in einer Informationsveranstaltung im Polizeipräsidium Mönchengladbach über Ausbildung und Werdegang bei der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen informieren. Sie findet am Dienstag, 29. Mai, ab 18 Uhr im Versammlungsraum / Gebäude G des Polizeipräsidiums an der Theodor-Heuss-Straße statt (Die Polizei bittet alle Teilnehmer darum, nicht die Parkplätze der Firma Schaffrath zu benutzen).

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Informationen erhalten Interessenten bei der zuständigen Einstellungsberaterin des Polizeipräsidiums, Polizeihauptkommissarin Tina Giunta, unter der Telefonnummer 02161 291465, oder schriftlich per E-Mail an die Adresse personalwerbung.moenchengladbach@polizei.nrw.de.

