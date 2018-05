Geschichte der Gladbacher Bruderschaft: Im Jubiläumsjahr ist eine ganze Familie König

Mönchengladbach Die St. Josef Schützenbruderschaft wird 125 Jahre alt. Stephan Horn und seine Söhne Mike und René sind die Majestäten in Geistenbeck.

Im Jahr 1892 trafen sich in Geistenbeck einige Männer und planten die Gründung eines Schützenvereins. Als klar war, dass man sich der Hilfe des damaligen Dechants Monsignore Ludwig Wiedemann der Pfarre St. Laurentius sicher sein konnte, kam es am 12. Februar 1893 zur Gründungsversammlung.

Dass aus dem Schützenverein St. Josef, der sich in sportlichen Schießwettbewerben mit anderen Vereinen maß, einmal eine Bruderschaft wird, in der es fast so viele Frauen wie Männer gibt, und in der beim 125-jährigen Bestehen eine ganze Familie alle Königsämter bekleidet, hat sicher niemand gedacht. Groß gefeiert wird das Jubiläum in Geistenbeck nicht. Stolz ist man aber auf Familie Horn. Stephan Horn ist König, sein Sohn Mike ist Prinz, Sohn René Schülerprinz und Tochter Jennifer Ritterin des Prinzen. Geplant war das nicht.