Mönchengladbach: Netzwerken mit Rebecca Gablé

Mönchengladbach Veranstaltungsreihe "MG ist IN" zum dritten Mal im Hugo Junkers Hangar.

Mit mehr als 300 Gästen geht "MG ist IN", der Netzwerktreff der Rheinischen Post Mediengruppe, in die dritte Runde. Dreimal, das bedeutet im Rheinland: Jetzt ist es schon Tradition! Essen, trinken, reden, gemeinsam lachen, Pläne schmieden und die Zukunft Mönchengladbachs besprechen. Das ist das Konzept von "MG ist IN". Die Location, der Hugo Junkers Hangar am Flughafen, ist dafür exzellent geeignet. Thorsten Neumann und sein Team von "noi! Event & Catering" werden Köstlichkeiten auftischen.