In Mönchengladbach bekommen Menschen mit Behinderung Hilfe

Dirk Wieringa vor der Beratungsstelle an der Eickener Straße. Foto: Angela Rietdorf

Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) steht Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen zur Seite. Das Angebot an der Eickener Straße 30 ist kostenlos und kann auch ohne Termin wahrgenommen werden.

Es ist ein Wortungetüm, auf das nur deutsche Bürokraten verfallen können: die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB). Ihr Angebot aber erleichtert gerade auch den Weg durch den Dschungel von Formularen und Hilfsangeboten. Die EUTB wendet sich als erste Anlaufstelle ausdrücklich an alle Menschen mit Behinderung, egal welcher Art, und deren Angehörige. Es gibt 500 solcher Beratungsstellen in Deutschland, eine davon an der Eickener Straße 30.