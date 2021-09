Corona-Status in Mönchengladbach, 5. September : 80 Neuinfektionen, Inzidenzwert sinkt

In Mönchengladbach sind zurzeit 841 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Foto: dpa/Andreas Arnold

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt meldete am Wochenende 80 Neuinfektionen. Aktuell befinden sich 741 Mönchengladbacher in Quarantäne, das sind 27 mehr als am Samstag, aber 769 weniger als noch vor einer Woche.

Aktuell sind 814 Menschen in Mönchengladbach nachgewiesen mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete am Wochenende (4. und 5. September) 80 neue positive Nachweise. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner beträgt laut Robert-Koch-Institut: 131,7. Am Freitag hatte der Inzidenzwert noch bei 159,4 gelegen.

Seit Beginn der Pandemie verstarben 236 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 in Mönchengladbach. Die Mönchengladbacher Krankenhäuser behandeln aktuell fünf COVID-19 Fälle intensivmedizinisch, davon wird einer invasiv beatmet. Von den 83 Intensivbetten für Erwachsene in Mönchengladbach sind laut Divi-Intensivregister 14 noch frei.

Seit März 2020 wurde das Virus bei 12.745 (Vortag: 12.710) Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 11.695 (Vortag: 11.491) Personen nicht mehr infektiös. Aktuell befinden sich 741 (Vortag: 714) Personen in Quarantäne. Das sind 769 weniger als noch vor einer Woche.

(RP)