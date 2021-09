Corona in Remscheid : Zehn Klassen und eine Kita mit Quarantänefällen

Remscheid Die Inzidenz in Remscheid ist wie so häufig über das Wochenende gesunken. Am Montag gibt sie die Stadt mit 149,8 an. Neue Infektionsfälle führten zudem zu Quarantänemaßnahmen in zehn Schulen und einer Kita.

Laut Gesundheitsamt gibt es aktuell 345 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. 1137 Personen stehen als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne. Acht Corona-Patienten liegen im Krankenhaus, drei davon müssen auf der Intensivstation behandelt werden.

Diese Schulen sind von Quarantäne betroffen

Albert-Einstein-Gesamtschule, 8d

Berufskolleg Technik, CE01

Albert- Schweitzer Realschule, 6e

Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung, WG0B

Röntgen Gymasium, 7a

Leibniz-Gymansium, 9b

Grundschule Eisernstein, 3a

Albert- Einstein- Schule 7b

Nelson-Mandela-Schule, 8b

Leibniz Gymnasium, EF

Und auch die Rote Gruppe der Kita St. Josef ist betroffen.

Am Samstag hat das mobile Impfteam wieder auf der oberen Alleestraße Impfungen angeboten. Es haben sich 111 Remscheiderinnen und Remscheider impfen lassen.

(red)