Konzerte in Mönchengladbach : Kantor stellt bei Orgel-Tour die Kircheninstrumente vor

Reinhold Richter in St. Matthias in Günhoven. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Rheindahlen Freunde der Orgelmusik kommen bis in den November hinein in Rheindahlen auf ihre Kosten. Ein Überblick über eine Reihe kommender Konzerte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heide Oehmen

Zu einer kammermusikalischen Stunde in der Rheindahlener Kirche St. Helena lädt Kantor Reinhold Richter für Sonntag, 5. September, 17 Uhr, ein. Er begleitet den Solo-Bratscher der Niederrheinischen Sinfoniker, Albert Hametoff, bei Werken von Georg Philipp Telemann, Henry Eccles, Richard Bartmuss und Paul Hindemith. Zum „Jahr der Orgel 2021“ und dem Tag der Orgel (12. September) ist eine zweitägige Orgel-Tour geplant. Am Samstag, 11. September, stellt Richter um 16 Uhr die Lukas- Fischer-Orgel in der Kapelle St. Johannes, Gerkerath, vor und um 18.30 Uhr in St. Helena die große Seifert-Orgel und die im Altarraum befindliche, klein dimensionierte Martin-Scholz-Orgel.

Am Sonntag, 12. September, ist um 10 Uhr Treffen in der Kapelle St. Rochus, Mennrath – dort steht eine kleine Seifert-Orgel. Den Abschluss der Orgel-Tour macht um 12 Uhr die noch relativ neue Kuhn-Orgel (Männedorf – Schweiz) in der Grabeskirche Günhoven. Zu jeder der vier Orgeln gibt es eine Einführung und ein „Mini-Orgelkonzert“.

Kammermusik mit dem Kölner Ensemble „CorDArte“ ist am Sonntag, 24. Oktober, 17 Uhr, in St. Helena zu erleben. Daniel Deuter (Violine), Heike Johanna Lindner (Viola da Gamba) und Michael Borgstede (Cembalo) präsentieren ein Programm mit dem Titel „Bach und seine musikalischen Vorgänger.“ „Vokal-Konzert der Extraklasse“ heißt es am Sonntag, 7. November, 17 Uhr in der Rheindahlener Kirche. Das exquisite, fünf Sänger umfassende Vokalensemble „amarcord“ aus Leipzig interpretiert Kompositionen von Francois Couperin und Josquin Deprez. Reinhold Richter bereichert das Programm mit Orgelwerken.