Fußball-Landesliga : Was Giesenkirchen nach dem 1:2 schnell lernen muss

Mönchengladbach Zu viele Fehler führen zur 1:2-Heimniederlage der DJK/VfL Giesenkirchen im Landesliga-Spiel gegen den Tabellenletzten VfB Solingen.

Im zweiten Durchgang gab es durchaus Chancen zum Ausgleich. Nach einer scharfen Hereingabe von Philip Welzer bis kurz vor dem Gehäuse der Gäste erwischte Maik Rütten den Ball nicht richtig und landete das Spielgerät in den Armen von Gästekeeper Mert Emiroglu. So blieb es beim 1:2 aus Sicht der Giesenkirchener, die nach zwei Spieltagen noch auf den ersten Saisonzähler warten.

Zum nächsten Ligaspiel tritt seine Mannschaft am kommenden Sonntag beim FSV Vohwinkel an. Das Spiel aus der Vorsaison dürfte dabei allen noch in guter Erinnerung sein, denn im September 2020 gewann man in heimischen Gefilden deutlich mit 6:2. Vielleicht ist das ja nun ein gutes Omen. Zuvor geht es im Kreispokal am Mittwoch zum Kreisligisten PSV Mönchengladbach. Dort geht es dann um den Einzug ins Halbfinale.