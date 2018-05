Mönchengladbach : Max Eberl diskutiert an der Hochschule Niederrhein

Mönchengladbach Max Eberl, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, kommt an die Hochschule Niederrhein. Am Montag, 28. Mai, nimmt er ab 19 Uhr an einer Podiumsdiskussion zum Thema Führungsnachwuchs im 21. Jahrhundert teil. "Macht Erfolg glücklich oder führt persönliches Glück zum Erfolg?" lautet der Titel der Veranstaltung. Gastgeber ist der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften unter der Federführung von Professor Harald Vergossen, der die berufsbegleitenden Studiengänge am Fachbereich leitet. Neben Max Eberl sitzt Harwart Wilms, Geschäftsführer von Remondis Assets & Services GmbH & Co. KG, auf dem Podium.

Die Diskussion leitet Hubertus Zillikens, Geschäftsführer der Rheinkultur Köln und Lehrbeauftragter an der Hochschule Niederrhein. "Wir möchten darüber reden, welche Skills und Tugenden nötig sind, um im 21. Jahrhundert eine erfolgreiche Führungskraft werden zu können", sagt Harald Vergossen, der an der Hochschule Niederrhein unter anderem den berufsbegleitenden Studiengang Master of Business Administration (MBA) leitet, der den Anspruch hat, künftige Führungskräfte auszubilden.

Die Podiumsdiskussion findet auf dem Campus Mönchengladbach statt, Gebäude Z, Raum ZE 33. Über kurzfristige Raumänderungen wird vor Ort informiert. Um Anmeldung wird gebeten bis zum 18. Mai per Mail an veranstaltung@hs-niederrhein.de.

