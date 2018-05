Mönchengladbach: Max Eberls Weg zu Glück und Erfolg

Mönchengladbach Borussias Sportdirektor und Herwart Wilms, Geschäftsführer des Entsorgers Remondis, sprachen im Audimax der Hochschule Niederrhein zum Thema: Macht Erfolg glücklich? Antwort: Die kleinen Dinge führen zum Glück.

Moderator Hubertus Zilkens, Wirtschaftsethiker und Unternehmensberater aus Köln, spielt in seinen Gesprächsimpulsen amüsanterweise immer wieder die Karte Fußball aus, was aus Sicht des Domstädters einer Selbstzerfleischung gleichkommt. Außerdem hat es der Mann mit der roten Fliege mit Sokrates, Marc Aurel, Knigge und De Höhner. Philosophie eben, die er der Generation Y, die den Großteil des Auditoriums ausmacht, schmackhaft machen will. Fußball jedoch, der Zustand der Borussia und was der gemeine Fan so wissen will, spielt dann aber kaum eine Rolle in den rund zwei Talkstunden. Erfreulicherweise, denn die Diskutanten erweisen sich als sympathisch unaufgeregte Persönlichkeiten, mit interessanten Lebensläufen voller Parallelen und Erfahrungen und Standpunkten, die für die jungen Leute spannend sein dürften. Eberls Dickkopf und Tränen, die ihn zur F-Jugend von Bayern München gebracht haben, steht Wilms durchwachsene Schullaufbahn entgegen. Beide sind Sitzenbleiber, die irgendwann eine Leidenschaft für ihren Beruf entdeckt haben. Beide haben nach dem Abi erstmal Pakete gepackt, Eberl vorm Sprung in den Profi-Kader, Wilms noch nach dem Referendariat als Sowi-Deutsch-Lehrer.