Kultur in Mönchengladbach : Museum Abteiberg zeigt drei neue Kunstfilme online

Mönchengladbach Freude am Abteiberg: Die Organisation Outset hat dem Museum sechs Arbeiten der KW Production Series geschenkt. Vorgestellt werden diese nun in zwei Phasen.

„A So-Called Archive“ von Onyeka Igwe zeigt Filmmaterial, das in zwei kolonialen Archivgebäuden aufgenommen wurde – in Lagos, Nigeria, und in Bristol, Großbritannien. Das in Lagos gefilmte Gebäude beherbergte die ehemalige Nigerian Film Unit; sie war einer der ersten Außenposten der britischen Bildpropaganda. Jetzt steht der Bau leer. Das zweite Gebäude in Bristol ist das ehemalige Empire and Commonwealth Museum (2002-2009). Es beherbergte Foto-, Film- und Objektsammlungen aus dem damaligen britischen Weltreich. Igwes Arbeit zeigt ein forensisches Interesse an den Bildern der kolonialen Vergangenheit und ihren Institutionen.