Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 9. März) : Drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus

Das Gesundheitsamt registrierte am Dienstag drei Neuinfektionen. Foto: dpa/Thomas Frey

Mönchengladbach Den zweiten Tag in Folge hat das Mönchengladbacher Gesundheitsamt eine sehr niedrige Zahl an Neuinfektionen registriert. Das wirkt sich nun auch auf die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt aus. Einige städtische Einrichgungen sind nun wieder geöffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Noch am Montag war die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach nah an die Marke der 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen Woche herangeklettert. Einen Tag später meldete die Stadt drei Neuinfektionen – und eine etwas gesunkene Inzidenz. Letztere fiel am Dienstag, 9. März, auf 46,7.

Insgesamt waren 241 Personen in Mönchengladbach am Dienstag mit dem Coronavirus infiziert. Seit März 2020 wurde das Virus bei 7629 (Vortag: 7626) Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Seit dem Vortag sind keine weiteren Personen genesen. Die Zahl blieb bei 7186.

Doch die Zahl der isolierten Mönchengladbacher ist gesunken: Am Dienstag befanden sich noch 1411 (Vortag: 1455) Personen in Quarantäne, 29 davon im Krankenhaus. Die Ärzte auf den Mönchengladbacher Intensivstationen behandeln dort laut Divi-Intensivregister sechs Covid-19-Patienten. Drei Personen benötigen eine invasive Beatmung. 15 Betten waren den Angaben zufolge frei.

Die landesweite Inzidenz unter 100 ermöglicht seit Montag ein Termin-Shoppen. Auch einige Bildungs- und Kultureinrichtungen der Stadt können wieder öffnen, teilt die Stadt am Dienstag mit. „Überall ist dabei die Voraussetzung das Tragen eines medizinischen Mund-Nasenschutzes und das Einhalten des Abstandes von eineinhalb Metern“, heißt es. Zudem gebe es Hygienekonzepte, an die sich die Besucher halten müssen.

Die Stadtbibliothek und das Stadtarchiv im Vitus-Center öffnen am Dienstag, 9. März. Die Anzahl der Besucher ist begrenzt. Auch die Stadtteilbibliotheken in Rheydt, Rheindahlen und Giesenkirchen sind dann zu den üblichen Zeiten wieder geöffnet. Bei einem Besuch müssen die Kontaktdaten erfasst werden. Das Angebot vor Ort umfasst Ausleihe, Rückgabe, Anmeldung und Beratung sowie in begrenztem Umfang Arbeitsplätze.

Die städtischen Museen öffnen ihre Sammlungen und Ausstellungen am Donnerstag, 11. März, für Besucher. Veranstaltungen finden nicht statt. Für einen Besuch ist eine Anmeldung nötig.

Museum Abteiberg: per Telefon unter 02161 252637, per E-Mail an kasse@museum-abteiberg.de oder über die Website unter www.museum-abteiberg.de

Museum Schloss Rheydt, www.schlossrheydt.de: per Telefon unter 02166 92890-11, per E-Mail an Kasse-SchlossRheydt@moenchengladbach.de

TextilTechnikum, www.textiltechnikum.de: per Telefon unter 02161 3038718 und per E-Mail an info@textiltechnikum.de.

An der Musikschule ist nun wieder für alle Schülerinnen und Schüler Präsenzunterricht möglich. Dies geht im Einzelunterricht und in Gruppen mit bis zu fünf Personen. Die Lehrkräfte nehmen aktuell Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern auf, um den Unterricht dem entsprechend zu organisieren.

An der Volkshochschule ergeben sich aktuell keine Änderungen.

(RP)