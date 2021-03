Rockmusik in Mönchengladbach : Fury in the Slaughterhouse im Sparkassenpark

Fury in the Slaughterhouse im Sparkassenpark

Fury in the Slaughterhouse kommt am 30. Juli 2021 zum Strandkorb Open Air. Foto: Sparkassenpark/ MARTIN HUCH PHOTOGRAPHY/MARTIN HUCH PHOTOGRAPHY

Mönchengladbach Eine schlechte und eine gute Nachricht hat die Rockband für ihre Fans: Die eigentliche Tour wird auf das Jahr 2022 verschoben, aber es gibt eine coronakonforme Open-Air-Tour, die auch nach Mönchengladbach in den Sparkassenpark führt.

(RP) Die Rockband Fury in the Slaughterhouse hat ihre Open-Air-Tournee wegen der Corona-Pandemie erneut verschoben. Die Band wird jetzt am Samstag, 11. Juni 2022, im Sparkassenpark in Mönchengladbach spielen. Damit wird das Konzert bereits zum zweiten Mal verschoben. Der erste Termin im Juni 2020 war wegen der Pandemie auf den 12. Juni verlegt worden. Die Tickets behalten für den neuen Ersatztermin ihre Gültigkeit.

Die Rockband hat aber auch eine gute Nachricht. Um den Fans die Wartezeit zu verkürzen, spielen die Musiker ersatzweise im Juli und August dieses Jahres bei ausgewählten Strandkorb Open Airs. Bei dieser „Now or never“-Tour kommt Fury in the Slaughterhouse am Freitag, 30. Juli, auch nach Mönchengladbach in den Sparkassenpark. Der Ticketvorverkauf startet am Freitag, 12. März, ab 10 Uhr über www.eventim.de. Diese speziellen Open-Air-Termine werden im Einklang mit den dann geltenden SARS-CoV-2-Infektionsschutzordnungen umgesetzt.