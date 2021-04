Auszeichnung von der EU-Kommission : Mönchengladbach gewinnt Preis für Mobilitätswoche

Mönchengladbach Das Gladbacher Konzept der Mobilitätswoche im September 2020 hat europaweit Maßstäbe gesetzt: Am Montag zeichnete die EU-Kommission Mönchengladbach für die vielfältigen Aktionen aus.

Der europäische Wettbewerb zeichnet jedes Jahr Kommunen aus, die sich mit ihrer Teilnahme an der Europäischen Mobilitätswoche (EMW) in besonderer Weise für das Thema nachhaltige Mobilität eingesetzt haben. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Preisverleihung in diesem Jahr nicht in Brüssel, sondern nur virtuell statt.