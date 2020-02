Konzert in Möchengladbach : Packendes Hörerlebnis in der Münsterbasilika

Packendes Hörerlebnis in der Münsterbasilika

Konzert in Möchengladbach

Mönchengladbach Kirchenmusiker aus Mönchengladbach und Umgebung kamen zu einem großen Benefizkonzert zusammen. Elf Stücke aus 500 Jahren standen auf dem Programm.

Kirchenmusiker arbeiten meist als Einzelkämpfer. In der Münsterbasilika schafften es die Kantoren und Organisten der Region Mönchengladbach nun schon zum zweiten Mal, fast vollzählig gemeinsam anzutreten.

Der geistliche Kammerchor, den Münsterkantor Klaus Paulsen und Heinz-Josef Clemens an Rieger-Orgel und E-Piano begleiteten, war 2019 erstmals zusammengekommen. Damals zu einem Gedenkkonzert für die verstorbene Regionalkantorin Beate Opitz. Diesmal standen elf Stücke aus 500 Jahren auf dem Programm.

Kunst in Mönchengladbach

Kunst in Mönchengladbach : Pfauen-Keramik für Schloss Rheydt

Unter Leitung des neuen Regionalkantors Martin Sonnen zog die Choralschola, einen gregorianischen Introitus auf den Lippen, beidseits von den Seitenschiffen zum Hochchor. Was sie vorn an kultivierter Phrasierung, passgenauer Mischung der sauber intonierten Stimmfarben und kontrapunktischem Gewebe leisteten, zog gleich mit der eröffnenden Renaissance-Motette von Josquin Desprez in Bann.